Krijgt een storm met code oranje of rood de naam Tineke?

Met Tineke wordt Tineke Dijkshoorn bedoeld, de vrouwelijke winnaar van de Elfstedentocht in 1986. De namen worden gegeven aan stormen die code oranje of rood krijgen. Het idee van de naam is dat het bewustzijn van gevaarlijk weer vergroot wordt.

Andere namen zijn Corrie, genoemd naar de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI Corrie van Dijk. Ook Eunice is door het KNMI aangedragen, naar klimaatwetenschapper Eunice Foot. Herman en Franklin staan ook op de lijst.

De namenlijst is afwisselend vrouwelijk en mannelijk. De eerste storm dit jaar krijgt de naam Arwen, de tweede Barra. De letters Q, U, X, Y en Z worden niet gebruikt om te voldoen aan de internationale afspraken.