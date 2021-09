Liesette Bruinsma vierde op 100 meter schoolslag

In de finale van de 100 meter schoolslag begon ze goed. Ze zwom lange tijd in derde positie, mar in de laatste meters haalde de Oekraïense Berezhna haar toch nog in. Uiteindelijk eindigde ze met een tijd van 1:27,29 als vierde, het goud ging naar de Cypriotische Pelendritou, die met 1:19,78 een nieuw wereldrecord zwom.

Eén zilveren medaille

Bruinsma zwemt in Tokio vijf afstanden. Op de 400 meter vrije slag pakte ze donderdag haar eerste medaille, ze werd tweede. Daarna lukte het haar niet om medailles te pakken op twee andere afstanden. Ze werd vierde op de 50 meter vrije slag en maandag was de vijfde plek het hoogst haalbare op de 200 meter wisselslag.