Houtonderzoeker vertelt geschiedenis van de Friese boerderijbouw

Paul Borghaerts is ook de drijvende kracht achter Stichting Historisch Bouwhout Fryslân, dat in 2017 is opgericht om hout van historische gebouwen in de provincie te verzamelen, te onderzoeken en te bewaren.

De houtdateerder zet zich in voor het behoud van een speciale schuur: die staat in Reahûs en is gebouwd rond 1596. Het gaat om de oudst bekende schuur van het Noordzeegebied, met een grote historische waarde. Borghaerts ontdekte in 2015 dat de schuur aan de Sânleansterdyk al zo oud is. "Toen stond ik wel even te springen", zei hij.

Verdwijnt onze oudste schuur?

De schuur is aan het vervallen: de boer heeft er geen geld voor en de gemeente Súdwest-Fryslân wil niet diep in de buidel tasten. De schuur ligt al jaren open. Het kan volgens Borghaerts elk moment zijn gebeurd. "Als er een dik pak sneeuw op komt deze winter, dan kan het al klaar zijn", zegt hij.

Borghaerts hoopt dat er gauw een oplossing komt om de schuur weer stabiel te maken. "En anders gaan we zelf het dak op", zegt hij.

Zijn boek komt verschijnt op 14 september.