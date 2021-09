Anderhalf jaar cel geëist tegen Leeuwarder 'seksuitbuiter'

In februari van 2020 kreeg de politie signalen van mensenhandel bij een seksinrichting in Leeuwarden. Daar zou een Bulgaarse vrouw te weinig betaald krijgen en er zou vaak ruzie zijn. Dat was aanleiding voor de politie om een onderzoek op te zetten.

Geen inzicht van kwalijk gedrag

Het Openbaar Ministerie concludeert op basis van dat onderzoek dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het misbruiken van de benarde situatie van de vrouw, negen maanden lang. Ze was in een onbekend land, zonder sociale contacten buiten de verdachte om. Volgens het Openbaar Ministerie bleek dat de verdachte zijn kwalijke gedrag zelf niet inziet. Er wordt een celstraf van achttien maanden geëist.