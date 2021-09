De Elfstedentocht: niet op schaats of fiets, maar met de camper

"We kregen vaak vragen van gasten of we tips konden geven wat ze kunnen zien en doen in Fryslân en zo zijn we op dit idee gekomen", vertelt Margreet Dröge van Campingplaats Leeuwarden. Met nog zeventig andere bedrijven en organisaties heeft ze het idee uitgewerkt.

"Mensen kunnen ook echt stempels halen in de elf steden. Soms is de stempelpost op de overnachtingsplek of soms bij musea." De tocht is niet aan tijd gebonden. "Je kunt het in een weekend doen of er een jaar de tijd voor nemen, dat maakt niet uit."

Met de route hopen ze het toeristische seizoen wat te verlengen, maar er is ook een goed doel aan verbonden, de Maarten van der Weijden Foundation. In 2019 zwom Maarten van der Weijden de Elfstedentocht om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Bij elke volle stempelkaart gaat een bedrag naar zijn stichting.