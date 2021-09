Digitale lessen als oplossing om 'kleine' vakken op scholen te behouden

Het idee wordt uitgewerkt in zuidwest-Fryslân en het ministerie van Onderwijs steekt er ongeveer zeven ton in. "In de coronatijd konden we niet fysiek lesgeven en hebben we veel geleerd van de online lessen. Toen is ook dit idee ontstaan om op kleinere vestigingen bepaalde vakken toch te kunnen aanbieden", zegt Anne Leijenaar. Hij is voorzitter van het college van bestuur van de drie christelijke scholengemeenschappen Bogerman, Marnecollege en De Diken.

'Kleine' vakken

Naast de online lessen is het ook de bedoeling dat docenten reizen tussen de verschillende locaties. "Dan zien de leerlingen de docent ook eens in het echt en is er ook op die manier contact." Vooral voor 'kleine' vakken ziet hij dit als oplossing. "Bijvoorbeeld voor Grieks en Duits, maar ook voor Fries. We vinden het belangrijk dat we dit op alle vestigingen kunnen aanbieden."

Onderwijs op fietsafstand

Daarbij vindt hij het ook belangrijk dat onderwijs in de buurt is. "Scholen moeten op fietsafstand bereikbaar zijn, daarom behouden we de kleine locaties, zoals Koudum en Balk. We zitten in een gemeente waar de afstanden groot zijn en door de meren kun je niet rechtstreeks van a naar b fietsen." Ook andere scholen in het gebied zoals Nordwin en Magister Alvinus doen mee aan de proef.

Andere scholen, de provincie en hogeschool NHL Stenden hebben ook belangstelling voor de proef. "Als het een succes is kunnen we het op meerder plekken uit te voeren." Het plan is om volgend voorjaar te beginnen.