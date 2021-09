Veel zorgen bij Afghanen hier na vertrek van Amerikanen in Afghanistan

De man die er daar voor moet zorgen dat de hulp uit Fryslân goed wordt besteed, is in gevaar. De Taliban zijn al bij hem over de vloer geweest. Hij ging naar Kabul om te worden geëvacueerd, maar kreeg geen hulp van Westerse overheden en bedrijven waarvoor hij werkte.

Wanhoop

Ook in Fryslân is de nood hoog en de wanhoop groot. Bijvoorbeeld voor Arezo Dali in het asielzoekerscentrum in Drachten waar ze al drie jaar zit. "Als ik terugga, kan ik als alleenstaande vrouw worden uitgehuwelijkt of zelfs vermoord. Ik ben ook westers geworden. Ik had in mijn eigen land al weinig hoop, maar nu heb ik alle hoop verloren. Met de Taliban hebben vrouwen geen rechten meer."

Ze heeft ook definitief de hoop opgegeven dat ze haar 14-jarige dochter en 12-jarige zoon in Afghanistan ooit nog terug zal zien. Eerder dreigde ze te worden uitgezet naar haar vaderland, maar dat is met een half jaar opgeschoven.