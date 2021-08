Ferry de Haan: "We spraken meer dan tien spitsen, maar ze wilden niet"

Na 31 augustus is het alleen nog mogelijk om transfervrije spelers aan te trekken. "Dat is het enige voordeel, dat kunnen we nog doen. Maar daar kleeft vaak nog wel wat aan. Of ze zijn niet wedstrijdfit of wat anders. Dan moet je ook de vraag stellen of dat wat toevoegt, maar het is nog wel een optie."

Transferfrije spelers halen kan nog wel

Er worden regelmatig wat namen genoemd, zoals Reza Ghoochannejhad of Samuel Armenteros. "Als ik eerlijk ben is dat geen optie. Je moet je ook afvragen of je dat moet doen. Voordat zo'n speler wedstrijdfit is, is misschien de volgende transferperiode al weer open."

Wil De Haan dan wachten tot januari? "Als er niet iets komt wat we willen, dan moeten we gewoon wachten. En dat is heel zuur. Daar zal ook veel kritiek op zijn en dat is helemaal niet erg. Ik weet dat wij onszelf in de spiegel aan kunnen kijken dat we er meer dan alles aan gedaan hebben."