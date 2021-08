Provincie trekt geld uit voor filmonderwijs: 'Begrijpend film kijken'

Gedeputeerde Sietske Poepjes vindt filmeducatie op school een goed idee, voornamelijk omdat het leerlingen tot denken aanzet. "Wij willen graag dat kinderen op basisscholen en middelbare scholen zelf meer filmpjes gaan maken. Maar ook dat ze met andere ogen naar het kunstonderwijs gaan kijken."

Begrijpend film kijken

Op die manier wordt er al vaak met literatuur gewerkt. "Zit er een motief in? Uit welk perspectief is het geschreven? Hoe zit het technisch in elkaar? Dat soort vragen. Zoiets is hartstikke leuk, daar kun je discussie over voeren."