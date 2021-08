Cambuur op tijd klaar op Deadline Day: "Geen pizza, maar gewoon aardappelen"

Eén van de redenen dat Cambuur niet bij de 'aansprekende namen' terecht kwam, is volgens Van den Belt dat der al een hoop kwaliteit rondloopt in Leeuwarden.

"Wat ook blijkt is dat we gewoon een hele goede groep hebben. Je haalt niet zomaar betere spelers dan we hebben. We zijn niet voor niets twee jaar eerste geworden. Dat is misschien wel een heel mooie constatering, dat we ook al heel goede spelers hadden", verneemt Van den Belt, die in juli de technische zaken overnam van Foeke Booy die een hartinfarct kreeg.

Bangura maakt indruk

De laatste weken maakt Alex Bangura indruk bij Cambuur. Hij is één van de spelers voor wie interesse was. Van den Belt: "Er is wat belangstelling geweest voor een aantal spelers, maar dat heeft nergens toe geleid. Van onze basisspelers hebben we ook gezegd: we gaan geen onderhandelingen in, we vinden dat iedereen moet blijven."

En daarmee is deze transferperiode klaar voor Cambuur, constateert Van den Belt. "Er valt in Leeuwarden geen zaken meer te doen vandaag."