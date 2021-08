Roel Oostra is 100 jaar oud geworden. Hij is het meest bekend als directeur van De lawei in Drachten, die functie had hij tussen 1962 en 1986. Daarnaast is hij ook beroemd in de culturele wereld vanwege zijn inzet voor het Friese theater. Ook werkte hij wel voor Omrop Fryslân. De burgemeester van Smallingerland kwam bij Oostra op bezoek.