Nieuwe dorpsmolen Reduzum mag toch wel op maximaal vermogen draaien

De nieuwe dorpsmolen die na een lange strijd in Reduzum komt, mocht eerst veel minder stroom terugleveren aan het stroomnet dan dat er opgewekt kan worden. De teleurstelling was groot, want het financiële verlies zou groot zijn. Het zou om 80.000 euro per jaar gaan.

Aansluiting komt er toch

Vandaag kwam Liander met het nieuws dat de molen toch op het netwerk aangesloten kan worden. "Ik heb ook gehoord dat Liander besloten heeft dat die aansluiting toch geregeld kan worden", zegt wethouder Bert Wassink van de gemeente Leeuwarden. "Deze aanvraag is eigenlijk in een stadium ingediend dat hij binnen de stop viel. Maar ze hebben toch gedacht, dit heeft zo'n hele lange voorgeschiedenis, er is zoveel gebeurd, we hebben zoveel contact gehad, het is gewoon redelijk om deze nu toch toe te kennen."

Wassink is blij met het besluit. "Ik ben er hartstikke blij mee, want er zijn veel vrijwilligers die er heel veel energie in hebben gestopt. Het is belangrijk voor het dorp, de omliggende dorpen, en ook omdat we allemaal naar die duurzame energie willen."