SC Heerenveen zoekt een spits, maar loopt telkens tegen teleurstellingen aan

Met Henk Veerman heeft Heerenveen de beschikking over één spits en dat is te weinig. De Haan heeft eerder al aangegeven dat het wenselijk is dat er nog een tweede spits bij komt. Maar er is nog steeds geen witte rook en de kans dat het nog lukt wordt steeds kleiner.

Teleurstelling op teleurstelling

"We zoeken in Nederland, maar ook in het buitenland, maar het gaat niet vanzelf. We hebben al veel teleurstellingen te verwerken gekregen", zegt technisch manager Ferry de Haan. "Zeg nooit nooit. We blijven zoeken, maar het wordt wel steeds lastiger."