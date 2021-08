Arriva en ProRail willen tests doen met batterijtreinen

Nog niet eerder reden in Nederland treinen op batterijen. Arriva en ProRail willen nu kijken of batterijtreinen de vervuilende dieseltreinen in de toekomst kunnen vervangen.

Dieseltreinen vervangen

"We gaan dat in een test beproeven. We hebben op een aantal trajecten in Nederland nog dieseltreinen rijden, ook in Fryslân", vertelt Aldert Baas van ProRail. "Een batterijtrein zou wel eens oplossing kunnen zijn om die vervuilende dieseltreinen te vervangen door schone batterijtreinen."

De tests worden voorlopig buiten de gewone dienstregeling om gedaan. "We gaan in eerste instantie een test doen om te kijken of een accu volstaat om treinvervoer te kunnen doen. Voor die test gaan we in de nachten rijden, om te zorgen dat we de reizigersdienst gewoon overdag kunnen doen."

Nieuwe treinen kunnen al op batterij rijden

"We willen in deze test echt kijken, want we willen de treinen deels op een bovenleiding laten werken, dus hoe werkt dat nou samen met zo'n batterij." Er hoeft voor de test niets te veranderen aan het spoor of de treinen. "Die treinen van Arriva waarmee we de test gaan doen, die hebben al zo'n batterij aan boord. Die worden nu nog gebruikt voor verlichting en airco. We gaan met de test kijken of diezelfde accu ook voor de aandrijving kan zorgen."

Baas denkt dat de tests die dit najaar gedaan worden zo'n vier tot zes dagen zullen duren.