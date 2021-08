Dubbele transfer voor SC Heerenveen: Madsen en Musaba binnengehaald

Met de komst van de 20-jarige Musaba heeft technisch manager Ferry de Haan de positie van Mitchell van Bergen ingevuld. Van Bergen maakte vorige week de overstap naar het Franse Stade Reims.

Musaba speelde in het verleden bij NEC en maakte in 2020 na een goed seizoen de overstap naar Monaco. Daar heeft hij geen enkele wedstrijd gespeeld, want hij werd door de Franse club meteen verhuurd aan Cercle Brugge. In België speelde hij 29 competitiewedstrijden en scoorde hij 6 doelpunten.