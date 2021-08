Operatie Friese Vlag: circustrainer Judith Kroes uit Brussel

Judith is 26 jaar en woont in Brussel, maar is geboren en getogen in Leeuwarden. In Brussel werkt ze als circustrainer: een bijzonder beroep. "In Brussel is daar een opleiding voor. Na die opleiding heb ik stage gelopen in een circusschool voor kinderen, waar ik nu nog steeds werk."

Liefde door Saranti

De liefde voor het circus komt van het bekende circus Saranti in Leeuwarden. "Daar ben ik als 8-jarig meisje begonnen. Als je daar eenmaal mee bent gestart, gaat het nooit weer weg. Ik turnde eerst ook nog, maar dat was zo strikt. Er was maar één manier goed en je kon niet zelf wat bedenken. In het circus kan dat wel: er is geen goed of fout. Ik heb bij Saranti gejongleerd, gekoorddanst en op een eenwieler gefietst. De passie is daar begonnen."

Werk van maken

Toen Judith ouder werd, verhuisde zij naar Groningen voor studie. "Toen ben ik bij Saranti opgehouden, al kwam ik er nog wel regelmatig. Ik studeerde kunst, cultuur en media. Het circus raakte wat meer op de achtergrond, maar ik heb mijn scriptie wel over het circus geschreven. Maar ik wist wel: dat is eigenlijk wat ik het allerleukst vind. Toen dacht ik: waarom probeer ik niet gewoon om daar mijn werk van te maken."

Doorgeven aan kinderen

Judith besloot een jaar in een Europees vrijwilligersproject bij een circus in Berlijn te werken. "Daar zeiden ze: als je nog meer wilt doen met het trainen voor het circus, dan moet je naar Brussel. Je leert de basis van alle circusdisciplines, maar ook het doorgeven daarvan aan kinderen. Het circus is meer dan alleen een kunstje doen, maar ook de samenwerking en de creativiteit."

Thuiskomen

Ze werkt nu in Circus Zonder Handen en woont intussen drie jaar in Brussel. Ondanks dat Judith het goed heeft in België, blijft het voor haar fijn om terug te keren naar Fryslân. "Het voelt nog wel als thuiskomen. Brussel is een grote stad, die ook wel anoniem is. Hier is het meer 'ons-kent-ons'."