Bangma over debacle op tijdrit: "We kunnen onszelf niets verwijten"

Wat gebeurde er in de race?

"In de eerste ronde viel de lange aandrijfketting er af. Dan heb je een groot probleem. We kregen hem er niet meer op. Het is kostbare tijd in een tijdrit. We hadden helaas geen volgauto en konden daardoor niet snel van fiets wisselen. Uiteindelijk hebben we dat kunnen doen, maar het kostte veel tijd: de fiets stond niet klaar en we hebben veel tijd verloren. Daardoor lagen we uit de race."

Hadden jullie kans gemaakt?

"Ik denk dat wij met onze huidige vorm zeker mee hadden gedaan voor het podium. Ik durf niet te zeggen wat het had kunnen worden, maar we maakten zeker kans. Er zijn meerdere koppels met pech geweest, ook in andere categorieën. Tandemwielrennen is heel materiaalgevoelig, dus we hebben vaak pech. Vaak is het in wedstrijden goed voor elkaar, maar nu helaas niet."

"We hadden alles goed getest, dus een goede verklaring hadden we ook niet. Het is heel erg jammer dat het op een groot toernooi gebeurt. Maar we kunnen onszelf niets verwijten."

Hebben jullie flink de pee in?

"Het is een heel grote teleurstelling. We zijn echt in topvorm en dit was een grote kans voor ons, dus het blijft zonde. Het is al wel wat bezonken, de focus ligt nu op vrijdag, dan is de wegwedstijd. Daar kunnen we ook in meedoen en normaal gesproken zijn we daar zelfs beter in dan in de tijdrit. Dus we hebben wel iets moois op de planning staan. De knop moet op."

Vrijdag is de wedstijd op de weg: maken jullie kans?

"Dat is lastig te voorspellen, je weet nooit hoe zo'n koers verloopt. Maar bij normale omstandigheden dingen we zeker mee voor de overwinning. We zijn met twee hele goede Nederlandse koppels, ook met Timo en Vincent. Als land moeten we het goed uitspelen: één van ons moet op de hoogste trede komen. Goed samenwerken kan in het voordeel werken van beide tandemploegen. Het is een must om voor succes te gaan."

Ligt het parcours jullie?

"Normaal zijn we heel goed op vlakke parcoursen, maar ik denk dat dit parcours voor ons ook moet kunnen. De laatste jaren fietsen we steeds beter bergop. Het is heel technisch, met veel listige bochten. We hebben nu eerst een paar rustige dagen, het is nu vooral een kwestie van rustig blijven en opladen."