Stelselmatig vandalisme op Domela's Paad tussen Uilesprong en Nij Beets

Pont De Jeltsje ligt in de Nije Feart en maakt een fietsverbinding tussen de dorpen De Tynje en Nij Beets mogelijk. De pont is zelf te bedienen met een ketting. Het veerpontje is genoemd naar Jeltsje Dijkstra, die tussen 1934 en 1950 het pontje zelf bediende. Het beheer en onderhoud van de veerpont zijn ondergebracht bij een stichting.