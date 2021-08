SC Cambuur komt in zoektocht naar spits uit bij Lets international

Directeur Gerald van den Belt van Cambuur wil niet ingaan op de naam van Uldrikis. Hij geeft wel aan dat het er goed uitziet met de komst van een nieuwe spits. "Ik heb er goede verwachtingen bij."

Tijdsdruk

De clubs zijn eruit en Cambuur is ook rond met de speler zelf. Er is wel sprake van tijdsdruk, geeft Van den Belt aan. Omdat het om een buitenlandse speler gaat, moeten de zaken eigenlijk voor acht uur vanavond klaar zijn. In de SportCast vertelde Van den Belt maandag al dat de club nog een spits zoekt die groot en sterk is.

Uldrikis past in dat plaatje. Hij is bijna twee meter lang. Bij het Zwitserse FC Sion scoorde hij vorig jaar drie keer in de 24 wedstrijden die hij binnen de lijnen kwam. In de helft van die 24 wedstrijden kwam hij als invaller in het veld. Daarnaast is Uldrikis ook international van Letland. Daarmee speelt hij woensdag een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar.