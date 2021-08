Beitske Visser wil na harde crash 'gewoon' meedoen in Zandvoort

Op het circuit van Spa-Francorchamps was vrijdag een grote crash in de W Series, waar zes coureurs bij betrokken waren. De auto van Visser werd hard in de zijkant geraakt door een coureur die haar niet meer kon ontwijken.

Visser (26) had veel pijn, maar heeft niks gebroken bij de crash. "Ik denk dat ik een engel op mijn schouder had."

Herstellen duurt nog wel even

Voordat Visser volledig hersteld is van de crash, duurt waarschijnlijk wel even. "Ik heb wat dingen gekneusd, dus dat duurt het langst."

Of Visser echt mee kan doen aan de race in Zandvoort van dit weekend, is nog niet honderd procent zeker. "Ik heb woensdag nog een medische test, dan moet ik goedgekeurd worden. Ik heb contact met de fysiotherapeut en ik moet zoveel mogelijk rust nemen."