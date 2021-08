Container van MSC Zoe na meer dan twee jaar weer 'boven water' op zandplaat

De Zwitserse rederij MSC heeft intussen bedrijven ingeschakeld die een stuk van de container moeten opruimen. Volgens Rijkswaterstaat zou dat voor het stormseizoen klaar moeten zijn.

Henk Middendorp is van Rykswettersteat, en hij gaat daar over het natuurbeheer van de Waddenzee. Volgens hem spoelt er nog steeds spul aan dat bij de containerramp in zee beland is.

Roze speelgoedpaarden

Vooral als er roze speelgoedpaarden gevonden worden, gaan de gedachten meteen naar de ramp met de MSC Zoe, zegt Middendorp. "Die zijn sprekend."