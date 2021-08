GGD gaat door met voorlichting geven over coronavaccinatie

GGD Fryslân gaat door met het geven van voorlichting, het is helemaal aan de scholen om de GGD uit te nodigen, zegt Nils van Maurik van GGD Fryslân. "Wij zijn altijd in gesprek met de scholen over de gezondheid van kinderen en jongeren. En dat is met de coronavaccinatie en de voorlichting daarover niet anders, wij blijven in gesprek met de scholen. Maar uiteindelijk is het aan de scholen zelf om te besluiten of ze voorlichting willen geven of niet. Dat is niet aan de GGD."

De GGD geeft de voorlichtingen om duidelijk en feitelijke informatie te geven, zegt Van Maurik. "Wij vinden het van belang dat kinderen en jongeren in de gelegenheid zijn feitelijke informatie te krijgen over wat een vaccin is. Wat doet het met je? Wat doet het juist niet?

Voorlichting op middelbare scholen

Op mbo, hbo en universiteiten hebben de scholen de mogelijkheid om via de GGD ook vaccinatie op locatie aan te bieden. Op middelbare scholen doet de GGD dat niet. "De landelijke lijn is op middelbare scholen om alleen voorlichting te geven. Op middelbare scholen komen we alleen als scholen dat zelf willen, maar wij prikken daar niet."

Het bereiken van die groep via andere wegen is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, zegt Van Maurik. Het Ministerie zet daarvoor een landelijke campagne op: "Social media, online voorlichting, dat gebeurt op allerlei verschillende kanalen."