Politie houdt verdachten van roofoverval Leeuwarden onder schot

Op de Oldegalileën is maandagavond om 21.30 een man bij zijn busje overvallen. De man is daarbij van persoonlijke eigendommen beroofd, meldt de politie. Bij de roof is de man bedreigd, mogelijk met een vuurwapen. Het slachtoffer is fysiek niet gewond geraakt.

Aanhouding onder schot

De politie trof meerdere verdachten aan in een woning aan de Sacramentstraat. Omdat bij de roof mogelijk een vuurwapen was gebruikt, is veel politie op de melding afgekomen. De politie heeft de verdachten onder schot uit de woning gehaald. Er zijn twee mensen aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

De politie onderzoekt of de verdachten en het slachtoffer bekenden van elkaar waren.