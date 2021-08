Regenbooglespakket voor acceptatie: "Onbegrip leidt tot agressiviteit"

Op basisscholen is er niet altijd even veel aandacht voor dingen als seksualiteit en gender. "Er is wel wat, maar dat is vaak met een vingertje", vertelt Aaf Dotinga. En dat terwijl zulke voorlichting nog hard nodig is, zo zegt Janneke Bijlsma. "Het is nodig is zolang er nog commentaar gegeven wordt als twee mannen hand in hand lopen of als iemand in elkaar wordt geslagen als diegene niet wil zeggen wat hun geslacht is."

Nieuwe aanpak

Het nieuwe pakket pakt het dan ook heel anders aan. "We bieden het speels aan, want het is ook voor leraren best lastig om aan te vliegen." Er wordt gebruikgemaakt van zingen, knutselen, dans en theater. "Zodat het een blij pakket is."

De samenstellers van het lespakket putten vooral uit eigen ervaringen. "Ik kom uit een roze gezin, ik ben getrouwd met een vrouw en we hebben twee kinderen", vertelt Dotinga. "Ik merk dat de kinderen op school mijn dochter vragen stellen: 'hé, heb jij twee mama's? Dat vind ik wel een beetje gek'."

Onduidelijkheid en agressiviteit

Dotinga zag ook als docent dat er veel onduidelijkheid is bij kinderen. "Daaruit komt angst en onbegrip, want alles dat 'anders' is kan dreigend of vreemd zijn. Dat levert soms ook agressiviteit op", wijst Dotinga op recente homo- en transfobe voorvallen.