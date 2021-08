Wethouder Friso Douwstra (CDA) volgt Sander de Rouwe op in provinciebestuur

Friso Douwstra is kort geleden gekozen als lijsttrekker van het CDA in Leeuwarden. Dat zit er nu niet meer in, het Leeuwarder CDA zal op zoek moeten gaan naar een alternatief voor Douwstra. Wie dat wordt is nog niet bekend.

In het gemeentebestuur is Douwstra als wethouder verantwoordelijk voor economische zaken, onderwijs, sociale zaken en verkeer. Daarvoor was hij fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad.

In een eerste reactie noemt het Leeuwarder CDA het 'slecht nieuws'. "We zullen deze kundige en aimabele bestuurder zeker missen."

Lelylijn

Douwstra is ook voorzitter van de MIRT-commissie van de noordelijke provincies en grote gemeentes. In die rol heeft hij zich ingezet voor de aanleg van de Lelylijn met als aantekening dat de spoorlijn moet worden gezien als 'vlugge spoorlijn naar Groningen én Leeuwarden', en niet alleen als spoorlijn naar Groningen. Douwstra wordt na Avine Fokkens de tweede Leeuwarder in het college van Gedeputeerde Staten.

Het is de bedoeling dat Provinciale Staten op 22 september over de voordracht van Douwstra stemmen. Dan wordt ook afscheid genomen van De Rouwe.