Kapotte ketting nekt Tristan Bangma in paralympische tijdrit

Al in het begin van de wedstrijd kregen Bangma en zijn piloot Patrick Bos een probleem met de ketting. Ze stapten af, en kregen een nieuwe fiets. maar dat kostte kostbare tijd.

Bangma komt uit Donkerbroek. Hij had al een gouden medaille op zak: die won hij een week geleden op de 4 kilometer achtervolging.

Fietswissel

De tijdrit is gewonnen door Alexandre Lloveras uit Frankryk. De Nederlandse Vincent ter Schure werd tweedde. Net als Bangma finishte Ter Schure op de reservefiets. Het tijdsverschil met Lloveras was zo klein, dat de kans groot is dat Ter Schure gewonnen zou hebben als er geen fietswissel nodig geweest was.

Lloveras kwam over de finish in een tijd van 41:54.02. Ter Schure zat daar minder dan zeven seconden achter. Bangma en Bos finishten in 47:20.91, ruim 5 minuten later dan de winnaar.

Wedstrijd op de weg

Van tevoren had Bangma al aangegeven dat de tijdrit op de weg voor hem het minst belangrijke onderdeel was. "De 4 kilometer achtervolging en de wegwedstrijd, dat zijn voor ons de twee belangrijkste onderdelen. Daar hebben we ook de grootste kans om een medaille te winnen."

Vrijdag komen Bangma en Bos opnieuw in actie, dan in de wegwedstrijd.