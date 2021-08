Benelux Tour kijkt terug op Friese etappe: "Wind maakte de koers fantastisch"

Voor de winnaar van de etappe betekende de wind rond het Lauwersmeer vooral dat de concentratie moest worden vastgehouden. "Het was te voorzien met alle wind die er staat en met de vlaktes. In het peloton wist iedereen het: iedereen wilde vooraan zitten. Vanaf de start was het daarom gefocust blijven," zegt Tim Merlier.

Een beetje geluk en goede benen

Volgens Merlier was het een hectische etappe. "Het was proberen op het goede moment van voren te zitten, wat heel moeilijk is. Als uiteindelijk de goede waaier gevormd wordt, ben ik als laatste man mee. Dus een beetje met geluk, maar ook met goede benen. Toen was het een kwestie van vooraan te blijven en mij niet te laten verrassen. Ik kon het mooi afmaken in de sprint."