GGD niet op alle scholen welkom met vaccinatievoorlichting: "Dat is een zaak voor thuis"

De GGD verzorgde maandag voorlichting over coronavaccinatie voor leerlingen van ROC Friese Poort in Drachten. Die konden zich daar ook laten vaccineren. Er ontstond ophef omdat demonstranten daar tegen waren. Andere scholen maken een andere keuze, net als Christelijk gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden.

Er zijn ouders die heel kritisch zijn op het vaccinatiebeleid van de regering, merkt rector Dirk Jan Dekker van Beyers Naudé op. "Die zeggen bijvoorbeeld dat het vaccin experimenteel is en dat ze echt niet willen dat hun kind daarmee ingeënt wordt.

"Wij blijven uit de discussie"

Beyers Naudé vindt vaccinatie en testen een zaak van thuis, niet van een school. "Wij blijven uit de discussie: wij zijn geen wetenschappers over overheid, maar een school. Alles wat met vaccineren te maken heeft is echt een zaak van thuis, of het nu gaat om voorlichting of gelegenheid tot inenten. De mensen hebben school niet nodig om informatie te vinden."