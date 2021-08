Fries StraatFestival: "Wij bieden artiesten een betaalde klus, en bezoekers cultuur"

Het Fries StraatFestival wil voor het doorgaan van het festival in aangepast form een groet beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van het publiek. Bezoekers hoeven niet een CoronaCheck-app te laten zien. "We spreken mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid", legt Kesteloo uit.

Van twee naar vier dagen

Het festival zou eigenlijk in mei worden gehouden maar werd verschoven naar september. Kesteloo: "Mensen zijn gewend om ons groots in de stad te hebben, maar we smeren dit jaar twee dagen festival uit over vier dagen. Dat betekent wel dat er ook voor het eerst tickets nodig zijn."

Voor de organisatie staat de toegankelijkheid voorop. "We zijn een festival dat voor iedereen toegankelijk wil zijn. Dat is al jaren zo, maar ook in 2021. We kunnen door omdat we ervoor gekozen hebben om de 1,5 meter in stand te houden.

Betaalde klus en cultuursteun

Het evenement gaat om optredens in de buitenlucht. Een duwtje in de rug die welkom is, zo denkt Kesteloo. "Het is ook mooi om de mensen werk te geven: de artiesten hebben gewoon een betaalde klus." Dat is in de coronacrisis al een bijzonderheid. Daardoor blijft de sector in contact met het publiek: "We bieden de mensen vertier en zorgen dat cultuur beschikbaar blijft voor iedereen."