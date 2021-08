Na Drenthe wil ook Fryslân moderne koloniewoningen: eerste vergunning binnen

Intussen is er voor het bouwen van een nieuwe koloniewoning aan de Westvierdeparten onder Steggerda een vergunning aangevraagd. Het moet de eerste moderne koloniewoning in Fryslân worden. De Westvierdeparten waren eigendom van de Maatschappij van Weldadigheid, maar in de jaren 30 is de meeste grond daar verkocht.

Na 50e Drentse woning ook de eerste Friese?

Voor de Maatschappij van Weldadigheid is de bouw van de vijftigste energieneutrale woning in Drenthe een mijlpaal. Dit huis staat in Wilhelminaoord, al niet ver van de grens met Fryslân. Wiersma zou echter ook wel op Stellingwerfs gebied van deze woningen willen zien. Dan zou het 'plaatje compleet' zijn.

Vierdeparten zijn Werelderfgoed

Dat is met omdat ook op Fries grondgebied koloniewoningen hebben gestaan en nog altijd staan. Het gaat dan om de Oost- en Westvierdeparten, onder Steggerda, Vinkega, Noordwolde en Boijl. De Maatschappij is in 1818 opgericht door Johannes van den Bosch (1780-1844) om armoede tegen te gaan met arbeid, educatie en disciplinering. Zodoende belandden er veel arme mensen in de koloniën.