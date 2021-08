Studenten weer welkom op hogescholen: "Eindelijk weer gezichten zien"

Ook voor de studenten is het fysieke onderwijs een opluchting. "Afgelopen jaar volgde ik vooral mijn lessen uit bed en de woonkamer, om dan vandaag weer de gezichten te zien vind ik heel leuk", vertelt Meike Hoekstra.

Wennen en bijkletsen

"Het is wel even wennen, want je bent met veel mensen in een lokaal", zegt Hoekstra. Maar het voelde al snel weer als vanouds. "Met z'n allen even een koffie halen voor de les, even bijkletsen over de vakanties. Dat heb ik vorig jaar best wel gemist."