Voedselbank Leeuwarden is rattenvrij, maar heeft nu weer voorraad nodig

De ratten kwamen bij letterlijk uit de lucht vallen, vertelt Geale de Haan van de Voedselbank. "Dat was hu hoofdroute. Ze kwam via de spouw omhoof en via het plafond zochten ze ruimten naar de hal waar we onze voorraad hadden.

Slimme beesten

Alle stellingen en kratten zijn chemisch schoongemaakt, een spouw is dichtgemetseld en het groen rond het gebouw is gesnoeid. Toch is niet helemaal zeker dat de ratten nu weg zijn, zegt De Haan. "We zien ze niet meer en we vinden ook geen dode ratten meer, dus we denken dat we ze kwijt zijn. Maar zeker ben je nooit, het zijn slimme beestjes."