Stoffelijk overschot van vermiste vrouw gevonden in het water bij Bolsward

In Bolsward is zondagavond het lichaam gevonden van een vermiste vrouw in het water bij de Eikenburg. Eerder op de dag was er al een uitgebreide zoekactie geweest door de politie om de vrouw te vinden. Ook op Burgernet is melding gedaan vanwege de vermissing. Volgens de politie gaat het om een noodlottig ongeval.