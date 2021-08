Ferry de Haan rekent niet op AZ-transfer Joey Veerman: "Op dit moment niet reëel"

Beide betaalde voetbalclubs hebben nog maar even om zaken te doen. Dinsdagavond om twaalf uur loopt de transferperiode af en kunnen er geen spelers meer gekocht of verkocht worden.

De grote vraag in het Abe Lenstra Stadion is of Veerman nog verkocht wordt. AZ wil hem hebben, maar lijkt niet aan de vraagprijs te willen voldoen. En dus denkt Ferry de Haan niet dat het tot een overstap komt. "AZ is duidelijk geweest. En wij ook. De kans dat dat doorgaat is op dit moment niet reëel."

Timing

Bovendien speelt de timing ook een rol voor De Haan: "Hoe dichter je bij het het sluiten van de markt komt, hoe minder eenvoudig het gaat worden. Een vervanger halen wordt steeds lastiger, dus je wordt als club in een problematische situatie gedwongen. Het is niet zo dat elke speler tot dinsdag vijf voor twaalf gaat wachten tot Heerenveen een keer contact opneemt."