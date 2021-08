Friese Poort Drachten en GGD geïntimideerd door antivax-demonstranten

"We hadden voorlichting in een van onze gebouwen", vertelt Jelma Dekker van ROC Friese Poort. "Daar hebben zich een arts en een advocaat gemeld en dat ging best wat intimiderend. Dus we hebben verzocht of ze het pand wilden verlaten. Toen hebben ze de politie erbij gehaald."

De arts en advocaat hebben dus zelf de politie gebeld, omdat ze de voorlichting niet mochten bijwonen. Na een gesprek met de politie hebben ze de school verlaten. De school denkt samen met de GGD na over aangifte tegen de verdachten vanwege het intimiderende karakter van het voorval. "We gaan onderzoeken met de GGD of we aangifte gaan doen, dat speelt nog."

Demonstratie

De demonstratie was van tevoren bekend, en ook toegestaan door de school. "Iedereen heeft recht om te demonstreren. We hebben ze daar de ruimte voor gegeven, we hebben een vak ingedeeld waar mensen konden staan. Ze konden in gesprek met studenten, dat is ook gebeurd. Maar wij vinden het heel vervelend dat het op deze toon moet. Wij willen het gesprek wel aan gaan, maar dan moet het wel een goed gesprek worden."