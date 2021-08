Joël de Jong eindigt als laatste op de 100 meter hardlopen

Zesde bij het verspringen

De Jong hat op de Paralympyske Spelen ek al meidien by it fierspringen. As nûmer trije op de wrâldranglist op dat ûnderdiel hie er hoop op in medalje. De Harnzer einige yn de T63-klasse mei in ôfstân fan 6,41 meter as sechsde. "Er had meer ingezeten. Wat dat betreft ben ik teleurgesteld", sa sei De Jong.

De Jong heeft op de Paralympische Spelen ook al meegedaan bij het verspringen. Als nummer drie op de wereldranglijst op dat onderdeel had hij hoop op een medaille. De Harlinger eindigde in de T63-klasse met een afstand van 6,41 meter als zesde. "Er had meer ingezeten. Wat dat betreft ben ik teleurgesteld", zei De Jong toen.