Joël de Jong eindigt als laatste in finale 100 meter

De Harlinger liep zijn 100 meter yn 12,90 seconden. Dat was 0,10 seconde sneller dan zijn tijd in de series. Prokhorov pakte de titel in 12,04. Dat was een honderdste van een seconde sneller dan de nummer twee, Vinicius Gonçalves uit Brazilië. Het brons ging naar de Duitser Leon Schäfer.

Het afgelopen jaar verbeterde De Jong zich geweldig op de 100 meter. Zijn beste was 13,28, maar dat heeft hij in een jaar aangescherpt tot 12,65.

Zesde bij het verspringen

De Jong heeft op de Paralympische Spelen ook al meegedaan bij het verspringen. Als nummer drie op de wereldranglijst op dat onderdeel had hij hoop op een medaille. De Harlinger eindigde in de T63-klasse met een afstand van 6,41 meter als zesde. "Er had meer ingezeten. Wat dat betreft ben ik teleurgesteld", zei De Jong toen.