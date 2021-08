Wat is de oorzaak van de sterfte bij bruinvissen? Onderzoekers gaan aan de slag

De dieren gaan naar de Universiteit Utrecht voor verder onderzoek. Bioloog en onderzoeker Lonneke IJsseldijk gaat de dieren onderzoeken om de doodsoorzaak te achterhalen.

"We zijn nog niet begonnen met het onderzoek", zegt Lonneke IJsseldijk. "Onze eerste prioriteit is om de beesten deze kant op te krijgen. "Wat we hebben, ligt opgeslagen in de vriezer. We moeten ons voorbereiden en bedenken wat willen we onderzoeken. Er zijn een aantal per eiland verzameld. We zijn afhankelijk van in hoever de staat van ontbinding is, dat beperkt ons en misschien kunnen we niet zoveel onderzoeken als we zouden willen."

Bruinvissen op sectietafel

Het dier wordt op de sectietafel gelegd. "Dan voeren we autopsie uit. We beginnen aan de buitenkant en werken dan naar binnen, bekijken de organen en bemonsteren die. We onderzoeken bijvoorbeeld of er voedsel in de maag zit. Een belangrijke vraag is of ze gezond waren of dat ze al tekenen van ziekte hadden en of dat hetzelfde is voor alle dieren of juist verschillend per dier. Maar misschien komen we er ook niet achter omdat het kadaver in zo'n slechte staat is."

Speculeren naar oorzaak

Ze kan nog niets zeggen over mogelijke oorzaken. "Dat is speculeren. Het valt op dat ze allemaal in dezelfde staat van ontbinding zijn, dus zouden ze op hetzelfde moment moeten zijn overleden." Bij zulke massale aantallen heeft het vaak te maken met ziekte of dat er sprake is van een menselijke activiteit. "Als het zou gaan om een aanval van een zeehonden zie je dat dat meer gebeurt bij individuele dieren."

Een menselijke activiteit zou een recente marine-oefening kunnen zijn. Of daar explosieven bij zijn gebruikt, wordt uitgezocht. "Die vraag ligt bij het ministerie van Defensie."

Verslaggever Remco de Vries is maandag op het eiland en vult aan: "Het zijn stresskippen, ze zijn erg afhankelijk van hun sonar en gehoor. Als er dan enorme klappen komen, kunnen ze er zo'n knauw van krijgen dat ze er dood aan gaan."