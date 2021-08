Week na wateroverlast in molen Woudsend: "Het lijkt de goede kant op te gaan"

Reekers maakt zich niet druk om de meubels, het was volgens hem vooral de vraag wat de schade aan de machines zou zijn. Een week later zijn de zorgen nog niet helemaal weg, zegt Reekers: "Met name onze werkplaats. Daar maken we ons nog steeds wat zorgen over, maar het lijkt al iets de goede kant op te gaan."

Sommige machines zijn er goed vanaf gekomen, anderen niet: "We hebben een aantal machines die het alweer doen, daarvan hebben de motoren ook niet helemaal onder water gestaan. Er zijn twee machines, die hebben het voorlopig begeven."