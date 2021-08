Welmoed Sijtsma doet mee aan Wie is de Mol?

Alle nieuwe kandidaten voor het 22e seizoen van het televisieprogramma Wie is de Mol? zijn toen bekend gemaakt. Welmoed Sijtsma werkte eerder als verslaggever bij Omrop Fryslân en presenteerde jarenlang het Jeugdjournaal. Op dit moment is de vaste presentatrice van talkshow Op1 en Goedemorgen Nederland.

Wie is de Mol?

In Wie is de Mol? moeten kandidaten als groep opdrachten voltooien om geld te verzamelen, terwijl in hun midden iemand het spel saboteert; de Mol. De eerste aflevering wordt in januari 2022 uitgezonden.