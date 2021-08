Twee Friezen in nieuwe serie van Boer Zoekt Vrouw

Boer Jouke heeft een bedrijf met 110 Jerseykoeien en jongvee. Hij zoekt een zelfstandige vrouw. "Ik hoef geen muurbloempje. Iemand die zich makkelijk mengt onder vrienden", is te lezen op de website van het programma. Nadat zijn vader een herseninfarct kreeg in 2011 werkt hij volledig op het bedrijf. In zijn vrije tijd doet hij aan sloeproeien. Hij heeft ook meegedaan aan de HT-race van Harlingen naar Terschelling.

Melken als ontspanning

Om een uur of vijf 's morgens begint hij met melken. Daarna gaat hij nog weer even slapen en 's avonds om een uur of zes is hij klaar. Hij houdt ervan om alleen te melken, het is voor hem ontspanning. Hij vindt het leuk om boer te zijn omdat hij altijd buiten mag werken, met dieren en dat hij zelf zijn eigen dag kan indelen.

In een relatie vindt hij openheid belangrijk. Hij heeft wel relaties gehad. Zijn partner hoeft niet mee te werken.