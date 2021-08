Ook al dode bruinvissen op vaste wal aangespoeld

Er wordt gezegd dat het windmolenpark van invloed zou kunnen zijn, of een marine-oefening. "Alles is mogelijk en daarom is onderzoek zo belangrijk. Er zijn allerlei menselijk activiteiten gaande in de Waddenzee. Het is belangrijk om te kijken of dat effect heeft op het leven in zee." Een aantal dieren is voor onderzoek meegenomen door mensen van de universiteit in Utrecht. "Die liggen in de vriezer." Ze zijn bezig om alle gegevens te verzamelen, hoeveel dieren er op welke eilanden zijn aangespoeld en om alles goed te tellen.

Spoelen er nog meer aan?

Ze kan nog niet zeggen of er meer dieren gaan aanspoelen. "We hebben geen idee of we de piek hebben gehad of dat het nog dagen doorgaat. Er zijn berichten dat er nog dode bruinvissen in zee zijn, die gaan nog aanspoelen. Maar ik hoop dat het gauw stopt, want het zijn verschrikkelijke beelden. Ik verwacht echter dat het nog wel een paar dagen doorgaat."