Lespakket 'de Regenboogweken' leert leerlingen over genderdiversiteit

"De boodschap is dat je mag houden van wie je wilt", zegt Janneke Bijlsma, één van de initiatiefnemers. "Dat is nodig zolang er nog commentaar wordt gegeven als twee mannen hand in hand lopen of dat een meisje in elkaar wordt geslagen omdat ze wil niet zeggen wat haar geslacht is."

Op scholen is er niet veel aandacht voor zaken als homoseksualiteit. "Met dit pakket kunnen scholen er op speelse wijze mee aan de slag, er zitten spelletjes in en liedjes en opdrachten." Dertien scholen hebben het pakket besteld. Dat zijn nog niet zo veel, maar volgens Bijlsma is het nog niet bekend bij alle scholen in Fryslân.

"Het is voor kinderen ook belangrijk dat ze zich kunnen herkennen. Er zijn ook kinderen die twee vaders of twee moeders hebben. Hoe mooi is het dat het daar ook eens over gaat op school. Iedereen mag zijn wie hij of zij is, het gaat over liefde."