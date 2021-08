Noardeast-Fryslân maakt zich klaar voor start Benelux Tour 2021

Volgend jaar zal de koers zoals het nu lijkt ook een etappe starten of finishen in Luxemburg. "Dan wordt de naam Benelux Tour helemaal eer aan gedaan." Over het deelnemersveld is Impens lyrisch: "Ik ben trots dat we het allerbeste deelnemersveld in de geschiedenis van de Benelux Tour, Eneco Tour en Binckbank Tour hebben weten te samenstellen. Zo'n deelnemersveld hebben we nog nooit gehad."

Wat er volgens Impens aan bijdraagt dat er zo veel grote namen aan de start staan, is de plaatsing in de kalender, plus dat wielrenners zich voor de bondscoaches nog moeten bewijzen, om uit te mogen komen voor hun land tijdens het WK Wielrennen.