Leeuwarder zoektocht naar aardwarmte zit in cruciale fase

Dit 'Warmte van Leeuwarden'-project is een initiatief van Ennatuurlijk, Bouwgroep Dijkstra Draisma, EBN en Shell. Ze zijn nu toe aan de laatste duizend meter van de ongeveer 2.800 meter diepe boringen. Daarna volgt er een test of er genoeg water is en of dat warm genoeg is. De uitslag daarvan is voor 1 oktober bekend. Als alles goed gaat, kan daarna een tweede put worden geboord en een warmtenet worden aangelegd voor de stad.

"Niet warm genoeg"

Maar als het niet goed uitpakt, wordt het verhaal anders, zegt Gert Schurer van Warmte van Leeuwarden: "Komt er niet voldoende water naar boven of is het water niet warm genoeg dan hebben we wel een probleem. Dan moeten we kijken of het project verder kan of niet."