Joey Veerman: "Volgens mij heeft AZ 4,5 miljoen op mij geboden"

Jansen vond dat Heerenveen tegen AZ in balbezit slecht speelde. "Dan wordt het rennen en vliegen. Dat is jammer, want ik vond dat we de eerste twee wedstrijden veel beter aan de bal waren dan vandaag."

De trainer heeft zich geërgerd aan de tweede goal van AZ. "Er moet veel meer druk op de bal komen. Dan moet je gas geven op die bal, man. Iemand die op de rand van de 16 een bal binnen kan schieten, dat kan gewoon niet."

Trotse debutant

In de laatste vijf minuten van de wedstrijd kwam Djenahro Nunumete in het veld, het was zijn debuut: "Dit is een moment waar je van droomt als kleine jongen. Eindelijk het debuut in het betaalde voetbal. Ik heb er lang op gewacht en hard voor gewerkt."