Onderhoudsmensen nodig voor monument voor overleden kinderen in Leeuwarden

Terwijl zijn vrouw nog in het ziekenhuis ligt, stappen Koning en de bode in de auto. In een gewone auto, niet in een lijkwagen. Het kistje met Joris ligt op de achterbank. Ook de vader en schoonvader gaan mee naar de begraafplaats.

"Dat heeft wel even geduurd"

"Er was al een klein gat gegraven. We hebben hem erin gelegd en daarna weer aan het werk. Ik weet nog dat de baas zei: nou, dat heeft wel even geduurd. Nou, maar snel aan het werk. Dat ging toen zo in die tijd. Gelukkig is het vandaag-de-dag anders."