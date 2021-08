Zomergast Sipke Jan Bousema: "Drempel om uit de kast te komen nog steeds hoog"

"Ik heb met veel jongeren gesproken die dat nog steeds ervaren. Een jongen vertelde bijvoorbeeld dat zijn vader en zijn broer zo negatief over homo's spraken, dat hij zes jaar lang niet uit de kast durfde te komen. Dat raakt mij, dat zo'n jongen het er niet veilig genoeg voor vindt. Zelf ben ik gelukkig in een veilige omgeving opgegroeid, maar zelfs daar was het voor mij nog een drempel om het te zeggen."

Bousema was zondag de zogenaamde zomergast bij Buro de Vries en was een uur lang aan het woord over zijn wortels (Damwâld), zijn mediacarrière (Hilversum), zijn nieuwe liefde (uit Deventer) en zijn toekomstplannen.

Friese regenboogvlag

Zijn werk voor de regenbooggemeenschap springt de laatste tijd het meest in het oog, zoals zijn werk voor een Friese regenboogvlag. In de aanloop naar ComingOut-day (11 oktober) en roze zaterdag, die dit jaar in Leeuwarden wordt gehouden (17 oktober), werkt Bousema nu aan een Friese campagne.

"Vaders en moeders willen we daarbij betrekken, zij willen toch het beste voor hun kinderen, dat zij gelukkig worden?" Het doel is om hier via de website regenboogvlaggenvoorfryslan.frl zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Zowel particulieren als bedrijven, organisaties en verenigingen, zoals voetbal- en andere sportclubs.

Die vlaggen hebben een belangrijke signaalfunctie, volgens Bousema. "Een jonge vrouw uit Driezum vertelde dat deze week nog, dat ze veel morele steun voelt als ze die vlag ook in haar eigen omgeving ziet. Wat zou het mooi zijn als heel Fryslân op roze zaterdag in de regenboogkleuren staat!"