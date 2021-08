SC Heerenveen verliest voor het eerst dit seizoen

Heerenveen leek in het begin van de wedstrijd nog niet helemaal scherp. Al in de tweede minuut kreeg AZ een goede kans op de openingstreffer: Lucas Woudenberg speelde de bal te kort terug op Erwin Mulder. Vangelis Pavlidis kon de bal onderscheppen. Hij passeerde Mulder, maar zijn schot ging er via de paal en Sven van Beek niet in.

Twee goals binnen een kwartier

Na 11 minuten kwam Heerenveen op voorsprong. Siem de Jong gaf de bal voor. Van Beek kon koppen, maar de bal bleef hangen en daar stond Henk Veerman om de bal van dichtbij binnen te koppen: 1-0.