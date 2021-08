Nederlandse dressuurploeg met Rixt van der Horst pakt zilver

Van der Horst zelf kwam tot een score van 76.235. Daarmee was de score van de amazone uit Grou zelfs wat beter dan de 75.765 waarmee ze op de individuele proef brons behaalde.

In de buurt van goud

Het Nederlandse team, met naast Van der Horst ook nog Frank Hosmar en Sanne Voets, kwam zelfs dicht in de buurt van het goud, maar uiteindelijk was de score van Groot-Brittannië net wat hoger dan de score van Nederland.

Toch was Van der Horst niet heel erg teleurgesteld. "We hebben gereden voor wat we waard zijn, dus we kunnen onszelf niets kwalijk nemen", zei ze in een eerste reactie tegen NOC*NSF.

Nederland was al Europees kampioen en wereldkampioen en daar komt nu dus een zilveren Paralympische medaille bij.

"We zijn zoveel gegroeid de laatste jaren. We hebben superpaarden, we hebben superruiters. De sport is gewoon van zo'n hoog niveau en ik denk dat we gewoon over de hele breedte in Nederland zo goed rijden dat we dit niveau halen", zegt Van der Horst trots.